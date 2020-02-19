Реал не собирается платить за Погба больше 60 млн евро

Мадридский «Реал» заинтересован в подписании полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Франции Поля Погба, но не готов платить за него больше 60 млн евро.

Такая сумма обусловлена тем, что 26-летний полузащитник сам выразил желание покинуть команду, а летом останется всего год по его контракту с «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что туринский «Ювентус», откуда француз и перешел в МЮ в 2016 году за 105 млн евро, также не готов платить за Погба более обозначенной суммы. Кроме того, в последнее время интерес «старой синьоры» к Полю заметно охладел.

В этом сезоне Погба провел в чемпионате Англии всего семь матчей, в которых сделал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» повесил на Погба ценник в 100 млн евро.