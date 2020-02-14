Манчестер Юнайтед повесил ценник на Погба

Контракт Поля Погба с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2021 года. Английский клуб готов расстаться с французским полузащитником.

МЮ назвал цену на Погба. Клуб готов отпустить игрока как минимум за 100 млн евро.

Главным претендентом на Погба является «Ювентус», откуда француз и перешел в МЮ в 2016 году за 105 млн евро.

В нынешнем сезоне на счету Погба 2 ассиста в 7 матчах АПЛ.