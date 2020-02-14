Ювентус продолжает работать над возвращением Погба

Туринский «Ювентус» продолжает работать над трансфером 26-летнего французского хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

«Ювентус» надеется, что переход удастся осуществить будущим летом. За футболистом также охотятся ПСЖ и «Реал», но приоритетом для Погба является именно «Ювентус».

«Италия — дом Поля. Он хотел бы вернуться в «Ювентус», — заявил агент игрока Мино Райола.

Поль защищает цвета «МанЮнайтед» с лета 2016-го года, перейдя из «Ювентуса» за €105 миллионов. В текущем сезоне Погба провел за «МЮ» 8 матчей во всех турнирах, где отдал 2 результативные передачи.

Контракт французского игрока с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2021-го года с возможностью продления еще на один год.