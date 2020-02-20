Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Важно не пропускать голы»

Наставник «Лейпцига» прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (1:0)

  • 20.02.2020 04:32
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Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Важно не пропускать голы»
© ФК Лейпциг. Юлиан Нагельсманн

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн подвел итоги выездной победы над «Тоттенхэмом» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это отличный стадион. Первые десять минут были очень шумными, очень громкими. В конце концов, было очень приятно участвовать в этой игре. И я рад, что мы победили.

Всегда важно не пропускать голы. Мы всегда стараемся сразу атаковать соперников и отбирать мяч высоко на чужой половине. Во втором тайме мы попытались немного больше контратаковать. Это нормально, что при счете 1:0 мы защищались чуть глубже.

Я обещаю, что во втором матче мы будем делать точно так же. Лаймер не мог работать левой рукой, у него болит плечо, но посмотрим, как он будет чувствовать себя в выходные. Будем надеяться на лучшее», — считает Нагельсманн.

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Источник — УЕФА

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