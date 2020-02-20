В четверг, 20-го февраля, состоится первый поединок 1/16 финала Лиги Европы, в котором бельгийский «Брюгге» примет английский «Манчестер Юнайтед».
Матч пройдет на стадионе «Ян Брейдел» в Брюгге. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:55 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок «Брюгге» — «Манчестер Юнайтед» покажет телеканал «Футбол 2».
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Источник — Sport.ua
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