Уго ЛЬОРИС: «Тоттенхэм недоволен результатом первого матча»​​​​​​​

Голкипер «Тоттенхэма» был назван лучшим игроком матча 1/8 финала ЛЧ

  • 20.02.2020 00:23
  • 310 просмотров
  • 1 комментарий
Уго ЛЬОРИС: «Тоттенхэм недоволен результатом первого матча»​​​​​​​
© УЕФА. Уго Льорис

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис был назван лучшим игроком матча 1/8 финала ЛЧ против немецкого «РБ Лейпциг» (0:1). Вратарь сделал все что мог, лишь пенальти не сумел отразить. После игры Льорис сказал:

«Не время искать оправдания. Мы должны бороться до конца. Нет времени слишком много думать. Мы недовольны результатом, но сейчас с этим ничего не поделать. Давайте создадим другую историю, как мы делали в прошлом сезоне.

В последние 20 минут мы много владели мячом, чего нам не удавалось добиться в первом тайме. Лейпциг – очень, очень хорошая команда, очень энергичная. Были некоторые ситуации, в которых мы могли бы действовать лучше».

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Источник — УЕФА

(3 голоса)

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Комментарии
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 20.02.2020 00:34
    +1
    Странно было бы услышать, если бы кто то сказал, что он доволен поражением на домашней арене.
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 20.02.2020 00:34
    +1
    Странно было бы услышать, если бы кто то сказал, что он доволен поражением на домашней арене.
    Ссылка
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