Уго ЛЬОРИС: «Тоттенхэм недоволен результатом первого матча»​​​​​​​

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис был назван лучшим игроком матча 1/8 финала ЛЧ против немецкого «РБ Лейпциг» (0:1). Вратарь сделал все что мог, лишь пенальти не сумел отразить. После игры Льорис сказал:

«Не время искать оправдания. Мы должны бороться до конца. Нет времени слишком много думать. Мы недовольны результатом, но сейчас с этим ничего не поделать. Давайте создадим другую историю, как мы делали в прошлом сезоне.

В последние 20 минут мы много владели мячом, чего нам не удавалось добиться в первом тайме. Лейпциг – очень, очень хорошая команда, очень энергичная. Были некоторые ситуации, в которых мы могли бы действовать лучше».