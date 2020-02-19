ВИДЕО. Вернер забил пенальти для РБ Лейпциг в ворота Тоттенхэма

Сегодня, 19 февраля, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов прошлогодний финалист турнира «Тоттенхэм» из Лондона встречается с одним из лидеров чемпионата Германии, «РБ Лейпциг».
Немецкий клуб вышел вперед в счете на выезде на 58-й минуте. Тимо Вернер забил пенальти для «РБ Лейпциг». Смотрите видео гола.
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Источник — Sport.ua
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