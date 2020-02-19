В четверг, 20 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Шахтер» примет португальскую «Бенфику».
Поединок пройдет в Харькове на стадионе ОСК «Металист». Стартовый свисток прозвучит в 19:55 по киевскому времени.
Шахтер – Бенфика. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 1».
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Шахтер – Бенфика
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Источник — Sport.ua
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