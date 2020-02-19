Где смотреть онлайн матч 1/16 финала Лиги Европы Шахтер – Бенфика

Поединок состоится 20 февраля в Харькове

  • 19.02.2020 23:15
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Где смотреть онлайн матч 1/16 финала Лиги Европы Шахтер – Бенфика
© ФК Шахтер

В четверг, 20 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Шахтер» примет португальскую «Бенфику».

Поединок пройдет в Харькове на стадионе ОСК «Металист». Стартовый свисток прозвучит в 19:55 по киевскому времени.

Шахтер – Бенфика. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы

В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 1».

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Шахтер – Бенфика

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Источник — Sport.ua

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