Ястремская вернется в топ-25 рейтинга WTA

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№26 WTA), невзирая на вылет в первом круге турнира серии Премьер в Дубае, поднимется на одну строчку в следующей редакции рейтинга WTA.
Это стало известно после того, как во втором круге соревнований в ОАЭ одновременно вылетели Вероника Кудерметова, Барбора Стрыцова и Анастасия Павлюченкова. Именно эти три теннисистки сохраняли шансы обойти Ястремскую в мировой классификации.
В свою очередь Даяна, которая ничего не теряет, опередит на 10 баллов россиянку Екатерину Александрову, которая не сумела полностью перекрыть потерю 110 очков за прошлогодний полуфинал в Будапеште. Ей будет зачислено только 60 очков из категории турниров, которые ранее не шли в общий зачет (non-countable).
Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина со следующей недели опустится на седьмое место мирового рейтинга.
Источник — Sport.ua
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