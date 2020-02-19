Ястремская вернется в топ-25 рейтинга WTA

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№26 WTA), невзирая на вылет в первом круге турнира серии Премьер в Дубае, поднимется на одну строчку в следующей редакции рейтинга WTA.

Это стало известно после того, как во втором круге соревнований в ОАЭ одновременно вылетели Вероника Кудерметова, Барбора Стрыцова и Анастасия Павлюченкова. Именно эти три теннисистки сохраняли шансы обойти Ястремскую в мировой классификации.

В свою очередь Даяна, которая ничего не теряет, опередит на 10 баллов россиянку Екатерину Александрову, которая не сумела полностью перекрыть потерю 110 очков за прошлогодний полуфинал в Будапеште. Ей будет зачислено только 60 очков из категории турниров, которые ранее не шли в общий зачет (non-countable).

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина со следующей недели опустится на седьмое место мирового рейтинга.