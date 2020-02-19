Луиш КАШТРУ: «Самая сложная задача в Шахтере – выбрать стартовый состав»

Наставник «Шахтера» Луиш Каштру ответил на вопросы журналистов перед матчем четверга против «Бенфики» в Лиге Европы.

- Можете ли вы назвать фаворита этого поединка? И считаете ли, что последние неудачи «Бенфики» отразятся на матче?

- Завтра встретятся две очень схожие команды. Обе лидируют в своих чемпионатах. Нельзя назвать фаворита. Много игроков из обоих клубов выступают за свои сборные. Это очень квалифицированные игроки. Как мы, так и «Бенфика» обожает играть в атакующий футбол. Но сбалансированная оборона и контратаки будут у обеих команд. Последние неудачи никак не повлияют на «Бенфику». Мы не обращаем внимания на последние результаты. В завтрашнем поединке не будет фаворита. Силы будут абсолютно равны, мы настраиваемся на хорошую и сложную игру.

- Вы – португалец. Что вы испытываете перед матчем с «Бенфикой»? Говорят, что у вас теплые отношения с тренерским штабом «Бенфики»?

- Когда ты встречаешься с любой командой, первое, о чем ты должен думать, это уважение. Даже сейчас я вижу очень много знакомых лиц (среди португальских журналистов – прим ред.). Мы виделись в Португалии, я отвечал на их вопросы. Но я уважаю и свою команду, и своих игроков. Несмотря на наши дружественные отношения, я постараюсь подобрать такую тактику, чтобы обыграть «Бенфику». Я дружу с главным тренером «Бенфики», но победитель всегда один.

- Все ли здоровы? И есть ли у вас состав на игру?

- Травмирован Манор Соломон, он не может сыграть. Также травмировался Дентиньо, но он уже чувствует себя хорошо. Наше преимущество перед «Бенфикой» в том, что мы подходим к игре свежими, не перегруженными играми. Но у «Бенфики» в разгаре чемпионат, а у нас нет игровой практики. Мы постараемся адаптироваться к этому быстро и покажем достойную игру. Это наша главная задача. Мы долго готовились к этому матчу.

- Витао и Вакула не заявлены на Лигу Европы. На них не рассчитывают? И почему заявлен Пихаленок, который восстанавливается после травмы?

- Нельзя говорить, что я не рассчитываю на каких-то игроков. В заявке есть определенный лимит. Если говорить о Витао, то у нас есть четыре опытных центральных защитника. На позиции вингера (Вакула) у нас есть Тайсон, Марлос, Коноплянка. Я рассчитываю на всех игроков, которые являются частью нашей команды. Моя самая сложная задача в «Шахтере» на данный момент – выбрать стартовый состав на игру. Все ребята очень стараются. Мы проходим процесс реновации. Есть опытные игроки, которые давно в команде. И есть много молодых игроков, которым нужно расти. В свое время они станут лидерами. Есть 4-5 ребят из академии, которые уже стучатся в двери первой команды.

- Вы были тренером «Витории Гимараэш». Вы уже знаете о расистском скандале, который случился в матче с «Порту». Как вы к этому относитесь? Ведь в Украине не так давно была похожая ситуация?

- Это очень сложная тема. Мы уже с этим сталкивались совсем недавно. Это ранит до глубины души. В Португалии произошла сложная ситуация с Марега. Мы его очень поддерживаем. Часто в мире люди просто отворачиваются и делают вид, что ничего не происходит. Те люди, которые должны с этим бороться. Люди приходят на спортивные арены для того, чтобы получить наслаждение. Но в последнее время мы видим массу конфликтов. Это не может быть нормальным.

Но ответственные люди об этом не думают. Мы должны бороться с этим. Если мы не будем этого делать, то ситуация ухудшится. Люди страдают в разных уголках мира, о большинстве даже никто не знает. Это неприятно, с этим нужно бороться.

- Габриэл не будет играть. Каких атакующих и оборонительных действий мы можем ожидать от «Бенфики»?

- Мне сложно залезть в голову тренеру «Бенфики». Он принимает решения по составу. Конечно, мы стараемся представить команду соперника. Может, сыграет Флорентино, может, Самареш. На позиции атакующего полузащитника выйдет Рафа. Форварда сыграет Винисиус или Сеферович. Не знаю, захочет ли «Бенфика» рискнуть или отложит все на ответный матч.

- «Шахтер» лидирует в чемпионате Украины с хорошим отрывом. На каком месте в списке приоритетов «Шахтера» находится Лига Европы?

- Когда мы начинали сезон, у нас было несколько целей. Главная цель – стать чемпионами Украины. Вторая цель – выход в плей-офф Лиги чемпионов или продолжить выступления в Лиге Европы. Третья цель – выиграть Кубок Украины. К сожалению, мы проиграли «Динамо». Сейчас Лига Европы для нас не менее важна, чем лидерство в чемпионате Украины. Мы стремимся пройти как можно дальше.

- Сложно ли игрокам «Бенфики» за два дня привыкнуть к нашей погоде?

- Думаю, это никак не повлияет на «Бенфику». Много говорят о холодах, но сейчас хорошая погода. Даже в Португалии некоторые матчи проходят при такой же температуре.

Михаил ШАПОВАЛОВ из Харькова