ВИДЕО. Игрок Порту забил гол и ушел с поля из-за уханья фанатов

Малийский форвард «Порту» Мусса Марега был оскорблен болельщиками на расистской почве во время поединка 21-го тура чемпионата Португалии с «Виторией Гимарайнш» (2:1).

Забив победный гол на 60-й минуте, Марега услышал уханье с трибун. Футболист вышел из себя и покинул поле, отказавшись продолжать матч. Партнеры по команде и даже соперники не смогли его остановить. Марега показал болельщикам большой палец вниз. Коуч «Порту» Сержиу Консейсау провел вынужденную замену на 71-й минуте.

Напомним, у бразильского полузащитника «Шахтера» Тайсона осенью случился аналогичный неприятный инцидент, связанный с расизмом, в поединке с киевским «Динамо» в Харькове.