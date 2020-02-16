ВИДЕО. Игрок Порту забил гол и ушел с поля из-за уханья фанатов

Малийский форвард «Порту» Мусса Марега был оскорблен болельщиками на расистской почве во время поединка 21-го тура чемпионата Португалии с «Виторией Гимарайнш» (2:1).
Забив победный гол на 60-й минуте, Марега услышал уханье с трибун. Футболист вышел из себя и покинул поле, отказавшись продолжать матч. Партнеры по команде и даже соперники не смогли его остановить. Марега показал болельщикам большой палец вниз. Коуч «Порту» Сержиу Консейсау провел вынужденную замену на 71-й минуте.
Напомним, у бразильского полузащитника «Шахтера» Тайсона осенью случился аналогичный неприятный инцидент, связанный с расизмом, в поединке с киевским «Динамо» в Харькове.
Marega abandonou o campo após ouvir insultos racistas vindos da bancada em Guimarães.— B24 (@B24PT) February 16, 2020
(via @vsports_pt)pic.twitter.com/nYfTCEcBY4
Источник — Sport.ua
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