Кирилл КРУТОРОГОВ: «Бенфика переживает спад»

Специалист считает, что «Шахтер» имеет неплохие шансы в противостоянии с португальцами

  • 19.02.2020 17:28
  • 304 просмотра
  • 0 комментариев
Кирилл КРУТОРОГОВ: «Бенфика переживает спад»
© ТК Футбол. Кирилл Круторогов

Комментатор каналов «Футбол 1/2/3» Кирилл Круторогов оценил шансы «Шахтера» в противостоянии в рамках 1/16 финала Лиги Европы против «Бенфики».
 
- Возможно дать оценку форме «Шахтера» после зимних сборов? Насколько поразила команда в контрольных матчах?
- Думаю, по сборам нельзя делать выводов о реальной готовности и состояния команды перед официальными матчами. Поразить она не имела. Она должна была выполнить задание тренерского штаба.
 
- «Бенфика» проиграла два последних матча в чемпионате Португалии - «Порту» и «Браге». Есть ли признаки кризиса в состоянии орлов?
- Мне кажется, «Бенфика» переживает спад. Год назад зимой у них уже было подобное, что привело к изменению тренера. Сейчас ситуация похожая. Команда сыграла 10 матчей с начала года, некоторые футболисты без замен. Это не может не сказываться.
 
- Как ты воспринял жребий, когда увидел, что «Шахтеру» предстоит сыграть именно с «Бенфикой»?
- Хороший жребий. В связи с тем, что «Шахтер» был несеяным, вероятность попасть на номинально слабого соперника была небольшой. «Бенфика» качественная команда, но не из топового чемпионата. То есть это не расслабит футболистов и не приведет к недооценке, а с другой стороны шансы на выход остаются достойными.
 
- Учитывая историю первых официальных матчей «Шахтера» ежегодно, какие ошибки команде Каштру следует избежать?
- Важно избежать того, что было в домашнем матче против «Аталанты». Необходим максимальный настрой, максимальное внимание и уверенность в своих силах.

Напомним, первый поединок состоится в Украине 20 февраля в 19:55.

Как Шахтер к Бенфике готовился, или Каштру наверняка что-то знает

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности