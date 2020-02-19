Кирилл КРУТОРОГОВ: «Бенфика переживает спад»

Комментатор каналов «Футбол 1/2/3» Кирилл Круторогов оценил шансы «Шахтера» в противостоянии в рамках 1/16 финала Лиги Европы против «Бенфики».



- Возможно дать оценку форме «Шахтера» после зимних сборов? Насколько поразила команда в контрольных матчах?

- Думаю, по сборам нельзя делать выводов о реальной готовности и состояния команды перед официальными матчами. Поразить она не имела. Она должна была выполнить задание тренерского штаба.



- «Бенфика» проиграла два последних матча в чемпионате Португалии - «Порту» и «Браге». Есть ли признаки кризиса в состоянии орлов?

- Мне кажется, «Бенфика» переживает спад. Год назад зимой у них уже было подобное, что привело к изменению тренера. Сейчас ситуация похожая. Команда сыграла 10 матчей с начала года, некоторые футболисты без замен. Это не может не сказываться.



- Как ты воспринял жребий, когда увидел, что «Шахтеру» предстоит сыграть именно с «Бенфикой»?

- Хороший жребий. В связи с тем, что «Шахтер» был несеяным, вероятность попасть на номинально слабого соперника была небольшой. «Бенфика» качественная команда, но не из топового чемпионата. То есть это не расслабит футболистов и не приведет к недооценке, а с другой стороны шансы на выход остаются достойными.



- Учитывая историю первых официальных матчей «Шахтера» ежегодно, какие ошибки команде Каштру следует избежать?

- Важно избежать того, что было в домашнем матче против «Аталанты». Необходим максимальный настрой, максимальное внимание и уверенность в своих силах.

Напомним, первый поединок состоится в Украине 20 февраля в 19:55.

Как Шахтер к Бенфике готовился, или Каштру наверняка что-то знает