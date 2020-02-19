Как Шахтер к Бенфике готовился, или Каштру наверняка что-то знает

Это либо гениально, либо как минимум опрометчиво: иной оценки деятельности и готовности «Шахтера» к возобновлению сезона, а точнее – к матчам против «Бенфики», попросту быть не может. Визуально кажется, что зимний сбор чемпионов страны получился каким угодно, только не обычным, нормальным или стандартным. Но это повод скорее настораживаться, чем радоваться. И вот почему.

Несмотря на то, что «горнякам» первыми среди украинских команд предстояло открывать/возобновлять сезон, они последними вышли из отпуска, последними приступили к работе. Было проведено только два сбора, где сыграно лишь восемь матчей. На первый, обывательский взгляд, этого мало, чтобы на максималках подойти к противостоянию с «лиссабонскими орлами». Мы как-то уже привыкли к тому, что в зимнее межсезонье наши команды много играют, а еще больше бегают, в такой вот нехитрый способ закладывая фундамент на решающую часть сезона. Но тренер дончан Луиш Каштру, который впервые в своей карьере столкнулся с таким понятием, как зимние сборы, решил не нагружать своих подопечных, особенно беговой работой.

Практически все футболисты «Шахтера», которые высказывались по поводу этих «зимних каникул», в унисон твердили, что «это лучшие сборы в их жизни». Мол, бестолковой беготни практически не было, а вот занятий с мячом – хоть отбавляй. В общем, для футболистов все должно было пройти очень комфортно. Но почему тогда так мало забивали и немало пропускали (разница мячей после двух сборов – 11-5). Сложно сказать, чем вызван именно такой крен в методике Каштру: то ли его неопытностью в этой связи, то ли желанием раскрепостить, а не «затуркать» футболистов. Что из всего этого получится – наверняка будет дан ответ уже в матчах против чемпионов Португалии.

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Но, судя по всему, Каштру на этих сборах пытался решать куда более весомые задачи, нежели конкретно подготовка к 1/16 финала Лиги Европы. По его словам, в Турции «Шахтер» отрабатывал глобальную модель игры, а вот к матчам против «Бенфики» команда начала непосредственно готовиться уже по возвращению со сборов, в Киеве. В этой связи снова возникает вопрос: а можно ли отработать «глобальную модель» в матчах против посредственных (мягко говоря) спарринг-партнеров, да еще и при дрянной погоде? А что все было именно так, сомневаться не приходится: практически во всех контрольных матчах дончан в Турции сопровождал дождь, снег (или вперемешку), ветер и тяжелое поле, а самым сильным соперником (по статусу) оказался польский «Лех». Может, все-таки нужно было бы ехать в Марбелью, где и погода получше, да и соперники наверняка нашлись бы посильнее?



ФК Шахтер

Теперь что касается этой самой «глобальной модели игры». Несмотря на то, что в осенней части евросезона Каштру больше практиковал 4-2-3-1 (то есть, с двумя опорными полузащитниками), нынешней зимой в Турции португальский коуч наигрывал иную тактическую формацию – 4-1-4-1. Да, эту модель нельзя назвать незнакомой для «Шахтера», ведь периодически Каштру и ее использовал. Но в данном случае нужно понять следующее: если схему с одним опорником тренер собирается использовать в дальнейшем, в перспективе, то бишь не против «Бенфики», то это, вполне возможно, чревато провалом в первом поединке плей-офф Лиги Европы, конкретно - в центре поля. Неужели относительно новая модель игры – на оставшиеся матчи УПЛ? Если же против португальского чемпиона чемпион Украины выйдет в привычном сочетании 4-2-3-1, тогда зачем было город городить? Опять-таки, нет какой-то комфортной уверенности в правоте Каштру. Это либо элементарная наивность, либо шаолинская прозорливость.

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Не ощущается «комфорта» и от кадровых экспериментов наставника «Шахтера». Практически рядом с основой занимался дубль «горняков». Каштру имел возможность попробовать, посмотреть в деле ближайший резерв. С одной стороны, он эту опцию использовал щедро и регулярно, но часто, уж извините, скорее для «галочки», когда молодые футболисты выходили на матч лишь на несколько минут. Можно ли на основании столь короткой игровой практики сделать вывод о готовности того или иного потенциального кандидата на усиление первой команды?

Но смущает не только это. Самым слабым звеном «Шахтера» на зимних сборах был капитан, точнее, экс-капитан Тайсон. Бунтующий бразилец всем своим видом показывал, что корячиться на сборах не намерен. Каштру наверняка лучше всех нас понимает деликатность этой ситуации, но все равно продолжает делать ставку на Тайсона. А ведь это тоже чревато, поскольку нет ни малейшей гарантии, что 32-летний футболист преобразится в игре против «Бенфики». К тому же, тревожно и за весь левый фланг команды, ведь выпасть из игры может и Исмаили, который тоже не феерил на сборах (солидарен с Тайсоном или просто не может тянуть всю бровку?). Но, похоже, плана «Б» относительно левого крыла у Каштру попросту нет, ведь Соломон по причине серьезной травмы априори не может стать джокером, а Сиприано – слишком рискованный вариант на позицию защитника.

Что касается противоположного фланга, то там тоже проблемы. Точнее, проблема – Болбат. Из-за дисквалификации Додо не сможет сыграть против «Бенфики», поэтому Каштру вынужден ставить на Сергея. Переквалифицированный полузащитник старается, но его ресурс, увы, ограниченный. Каштру, безусловно, виднее, но неужели Кирюханцев и Бутко, которых уже нет в команде, действительно слабее? А Витао и Бондарь, которых тренер тоже пробовал на проблемном месте? Может, все же лучше переквалифицировать кого-то из этих номинальных центрбеков?



ФК Шахтер

Искал Каштру новые места и для Марлоса с Фернандо. Последнего наигрывал в нападении. Бразилец получил достаточно игрового времени, но не удивил. Судя по всему, альтернативой Мораесу он не станет. Не лучшее впечатление оставил и Марлос, играющий часто на позиции под нападающим. Несмотря на то, что это место для него, в общем-то, не новое.

В общем и целом, «видимый» подготовительный период к возобновлению сезона (два сбора в Турции) у «Шахтера» получился неоднозначным, а порой и противоречивым. Такое впечатление, что команда была зажата в рамки двух крайностей. Что-то типа между ангелами и демонами, меж гениальностью и примитивом. И, честно говоря, определить однозначно «на глаз» и «на вкус» - какая из этих крайностей таки была ведущей, определяющей, не получается. Благо, что «Бенфика» совсем скоро. Она и расставит многое по местам.

Валерий ВАСИЛЕНКО