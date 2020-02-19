Холанд забивал за Боруссию первым ударом в створ во всех турнирах

19-летний нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд отличился дублем в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ (2:1).

Любопытно, что первый мяч норвежец забил после первого же удара в створ ворот соперников.

Отметим, что аналогичное достижение в составе «Боруссии Д» ему покорилось и в Бундеслиге, и в Кубке Германии.

Напомним, в дебютном матче чемпионата Германии Холанд с первой попытки поразил ворота «Аугсбурга», оформив в том матче хет-трик. В Кубке страны Эрлинг первым точным ударом в створ огорчил вратаря «Вердера» Иржи Павленку.