Холанд забивал за Боруссию первым ударом в створ во всех турнирах

С какой планеты этот юноша прибыл на Землю?

  • 19.02.2020 15:16
  • 1004 просмотра
  • 2 комментария
Холанд забивал за Боруссию первым ударом в створ во всех турнирах
© ФК Боруссия Дортмунд. Эрлинг Холанд

19-летний нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд отличился дублем в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ (2:1).

Любопытно, что первый мяч норвежец забил после первого же удара в створ ворот соперников.

Отметим, что аналогичное достижение в составе «Боруссии Д» ему покорилось и в Бундеслиге, и в Кубке Германии. 

Напомним, в дебютном матче чемпионата Германии Холанд с первой попытки поразил ворота «Аугсбурга», оформив в том матче хет-трик. В Кубке страны Эрлинг первым точным ударом в створ огорчил вратаря «Вердера» Иржи Павленку.

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Источник — Gracenote Live

(1 голос)

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Комментарии
    zac1310
    online
      zac1310, 19.02.2020 16:14
    0
    ...Хотя, конечно, не в одной прухе дело
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 19.02.2020 16:13
    0
    Да, пруха сумашедшая
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 19.02.2020 16:14
    0
    ...Хотя, конечно, не в одной прухе дело
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 19.02.2020 16:13
    0
    Да, пруха сумашедшая
    Ссылка
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