Лейпциг – аутсайдер плей-офф Лиги чемпионов. У него очень много проблем

Еще по итогам 15-го тура Бундеслиги отрыв «РБ Лейпциг» от «Баварии» составлял целых шесть очков. Но все очень быстро изменилось. К очной встрече в 21-м туре лидером с отрывом в одно очко подходила уже «мюнхенская машина». «Быкам» удалось сыграть в нулевую ничью, но все равно удивляет, как легко они растеряли свое преимущество.

Что произошло с «РБ Лейпциг» накануне исторического для клуба плей-офф ЛЧ против «Тоттенхэма»? Поговорим об основных проблемах и моментах.

«РБ Лейпциг» столкнулся с большими проблемами в центре обороны

В минувшем сезоне основную пару центрбеков «РБ Лейпциг» образовали Вилли Орбан и Ибраима Конате. В таком сочетании команда Юлиана Нагельсманна начинала и текущую кампанию, но уже в конце октября лишилась их обоих из-за тяжелых травм, от которых они не восстановились до сих пор.

С того момента и начались большие проблемы самой молодой команды Бундеслиги. Без Орбана и Конате «РБ Лейпциг» отыграл на ноль лишь три матча во всех турнирах. Из них два пришлись на последние два тура. До этого «быки» оформили клиншит только в игре с одной из худших команд лиги – «Фортуной».

Все дело в том, что фактически Нагельсманн остался с одним номинальным центрбеком в основной обойме – Дайо Упамекано. Арендованный у «Челси» 19-летний валлиец Итан Ампаду абсолютно не пользуется доверием, сыграв лишь 78 минут. В итоге тренерский штаб должен был постоянно экспериментировать со вторым центрбеком, но ничего хорошего из этого не выходило.

Зимой клуб пытался купить у «Фрайбурга» защитника сборной Германии Робина Коха, но главный тренер середняков Бундеслиги Кристиан Штрайх наложил вето на эту сделку.

Нагельсманн нашел решение. Но оно сработало пока лишь в двух матчах

Фактически, из-за этих травм «РБ Лейпциг» стал превращаться в команду именно Юлиана Нагельсманна. С 2016 года при всех тренерах «быки» действовали по схеме 4-2-2-2, но самый молодой наставник в Бундеслиге начал перестройку.

Против «Баварии» «быки» впервые вышли по схеме 3-4-3, которая без мяча трансформировалась в 5-3-2. Вместе с Упамекано в центре вышли номинальные фланговые защитники Лукас Клостерманн и Марсель Хальстенберг. Тогда как правого латераля сыграл Норди Мукиеле, а слева появился арендованный у «Манчестер Сити» Анхелиньо.



Твиттер Лейпцига. Анхелиньо

Именно благодаря испанскому новичку тренерский штаб «быков» смог прибегнуть к такой трансформации. Ранее у «РБ Лейпциг» банально не было достойной альтернативы Хальстенбергу на левом фланге. Но в последние часы трансферного окна, поняв, что Коха уже не подписать, клуб сумел оформить важнейшую аренду.

Для Нагельсманна эта модель игры, мягко говоря, не новая. Именно по такой схеме все время играл его «Хоффенхайм», который финишировал дважды в топ-4 и несколько раз обыгрывал «Баварию». 32-летний специалист знает, как ее использовать, и делал это с куда менее слабым подбором футболистов.

Но видно, что еще далеко не все игроки «РБ Лейпциг» понимают новые требования Нагельсманна. Особенно это касается действий в атаке. Против «Баварии» процент точных передач команды был равен катастрофическим 60%, тогда как ранее в среднем он составлял 83%.

В том же последнем матче против «Вердера» (3:0) у «быков» были очевидные проблемы с креативом, а два первых мяча были забиты в результате стандартов, что не свойственно этой команде.

Так что пока что рано делать выводы о новой модели игры «РБ Лейпциг». Но очевидно, что сегодня в Лондоне он выйдет именно по такой схеме.

«РБ Лейпциг» банально слишком молод

«Философия «РБ Лейпциг» не подразумевает трансферы Месси или Мбаппе. Клуб будет продолжать покупать молодых футболистов», – сказал на днях хавбек команды Эмиль Форсберг.

И тут ничего не поделать. «РБ Лейпциг» не планирует отходить от своей философии, превратившись в классический денежный мешок.

Средний возраст заявки «быков» на сезон – 23,5 года. Меньше, чем у кого-либо в топ-5 лиг Европы. Второй с показателем в 23,7 года идет «Ницца». Самый опытный в составе «РБ Лейпциг» – 34-летний третий голкипер Филипп Чаунер. Тогда как из тех, кто хотя бы раз выходил на поле в этом сезоне, нет футболистов, достигших возраста 30 лет.

Тот же 25-летний хавбек Марсель Забитцер считается одним из главных ветеранов команды. В любом другом клубе такая ситуация банально невозможна.

Наивно будет полагать, что столь молодой команде по силам тягаться с «Баварией» на столь длинной дистанции. Если «РБ Лейпциг» вдруг и выиграет чемпионат, то это случится только по вине самих «рекордмайстеров».

Очевидно, что проблемы возникнут не только в чемпионате. Команда Юлиана Нагельсманна не привыкла в полной мере биться весной на два фронта. Единожды «РБ Лейпциг» уже играл в плей-офф Лиги Европы, но тогда он делал ставку на чемпионат. Теперь же придется разрываться, а правильно распределить силы на дистанции будет очень трудно.

Чего совсем не сказать про «Тоттенхэм», который уже не первый раз играет в плей-офф, а в прошлом сезоне и вовсе добрел до финала. Да и Жозе Моуринью отлично умеет готовить команды к кубковым матчам.

«РБ Лейпциг» слишком зависим от нескольких футболистов

Стандартная проблема для подобных клубов. В случае с «быками», они слишком зависимы от того, в какой форме находятся Тимо Вернер и Марсель Забитцер.



Твиттер РБ Лейпциг. Марсель Забитцер и Тимо Вернер

Практически все атакующие действия команды заточены под то, что нужно вывести Вернера на убойную позицию. Очень часто это срабатывает. Но, например, в матче с «Баварией» звездный форвард «РБ Лейпциг» 5 раз бил по воротам, но в створ попал лишь единожды. Тимо запорол как минимум 3 шикарных момента, которые могли стать решающими.

Аналогичная ситуация и с Забитцером. Он является мозгом и самым креативным полузащитником команды. Если тот же Кристофер Нкунку, в большей мере, добивается успеха за счет скорости, то австриец отлично пасует в одно касание и способен выдать точную передачу на любой дистанции. У «РБ Лейпциг» есть только один игрок с подобным набором скиллов – купленный летом у «Ред Булла» из Зальцбурга Ханнес Вольф. Но проблема в том, что из-за травм он сыграл лишь 14 минут в Бундеслиге.

Тоттенхэм – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Все вышеназванное делает «РБ Лейпциг» очевидным аутсайдером чемпионской гонки и дуэли против «Тоттенхэма». Но, как показали недавние примеры «Лестера» и «Аякса», в современном футболе может произойти что угодно…

Илья КВИТКИН