Бергамо. Марченко легко обыграл восьмого сеяного

Украинский теннисист Илья Марченко (№253 ATP) одержал еще одну победу на турнире в итальянском Бергамо.
Во втором круге Марченко разобрался с восьмым сеяным Хироки Морией из Японии (№212 ATP).
Бергамо. Второй круг
Илья Марченко (Украина) – Хироки Мория (Япония) – 6:1, 6:4
В следующем раунде Илья сразится против Романа Сафиуллина из России или Садио Думбии из Франции.
В матче первого круга Марченко в трех сетах обыграл Андреа Пеллегрино.
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Источник — Sport.ua
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