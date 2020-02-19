Бергамо. Марченко легко обыграл восьмого сеяного

Украинский теннисист Илья Марченко (№253 ATP) одержал еще одну победу на турнире в итальянском Бергамо.

Во втором круге Марченко разобрался с восьмым сеяным Хироки Морией из Японии (№212 ATP).

Бергамо. Второй круг

Илья Марченко (Украина) – Хироки Мория (Япония) – 6:1, 6:4

В следующем раунде Илья сразится против Романа Сафиуллина из России или Садио Думбии из Франции.

В матче первого круга Марченко в трех сетах обыграл Андреа Пеллегрино.