Марченко победил в первом круге турнира в Бергамо

Украинский теннисист Илья Марченко (№253 ATP) с победы стартовал на турнире в итальянском Бергамо.
В матче первого круга Марченко в трех сетах обыграл Андреа Пеллегрино (№336 ATP). Матч закончился со счетом 6:4, 3:6, 6:1.
Во втором круге Марченко сыграет с японцем Хироки Морией (№212 ATP).
Ранее Марченко на стадии второго круга выбыл из турнира в Шербуре.
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Источник — Sport.ua
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