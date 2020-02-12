Шербур. Марченко выбыл на стадии второго круга

Украинский теннисист Илья Марченко (№255 ATP) завершил борьбу на челленджере во французском Шербуре.
В матче второго круга украинец в трех напряженных сетах проиграл Кентену Алису из Франции (№203 ATP).
Шербур. Второй круг
Илья Марченко (Украина) – Кентен Алис (Франция) – 3:6, 7:6(5), 6:7(4)
В следующем раунде Алис встретится против 17-летнего Лоренцо Мусетти из Италии (№310 ATP).
Ранее Марченко добыл первую победу в сезоне.
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Источник — Sport.ua
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