Шербур. Марченко оформил дебютную победу в новом сезоне

Украинский теннисист удачно стартовал на турнире во Франции

  • 10.02.2020 14:12
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Шербур. Марченко оформил дебютную победу в новом сезоне
© Федерация тенниса Казахстана. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№255 ATP) стартовал с победы на челленджере во французском Шербуре.

В матче первого круга украинец в двух быстрых сетах одолел Матса Мораинга из Германии (№225 ATP).

Шербур. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Матс Мораинг (Германия)  – 6:3, 6:4

В следующем раунде Илье предстоит сразится против пятого номера посева Кантена Алиса из Франции (№203 ATP).

Отметим, что до этого в 2020-м году Марченко проиграл оба своих матча.

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Источник — Sport.ua

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