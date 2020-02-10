Шербур. Марченко оформил дебютную победу в новом сезоне

Украинский теннисист Илья Марченко (№255 ATP) стартовал с победы на челленджере во французском Шербуре.

В матче первого круга украинец в двух быстрых сетах одолел Матса Мораинга из Германии (№225 ATP).

Шербур. Первый круг

Илья Марченко (Украина) – Матс Мораинг (Германия) – 6:3, 6:4

В следующем раунде Илье предстоит сразится против пятого номера посева Кантена Алиса из Франции (№203 ATP).

Отметим, что до этого в 2020-м году Марченко проиграл оба своих матча.

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