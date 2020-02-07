Илья МАРЧЕНКО: «Последние два сезона я в минусе»

Последние два сезона для Ильи Марченко были неудачными. Украинский теннисист рассказал о том, как спад в результатах сказался на его доходах:

«Последние два сезона, безусловно, я в минусе, здесь даже считать не нужно. Сейчас у меня нет основного тренера. Это такая серьезная статья в расходах. По сути, я не могу себе его позволить, потому что за 250 место уже очень трудно выплачивать зарплату тренеру.

Я всегда считал, что район 250 места, это то где ты можешь быть около нуля. Все, что ниже - это уже в минусе. Плюс я никогда не экономил. Поэтому у меня может быть чуть больше минус, нужно стоять где-то на 200 месте, чтобы зарабатывать».