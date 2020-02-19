Холанд: 7 матчей — 10 забитых мячей

19-летний форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд отметился дублем в поединке Лиги чемпионов против ПСЖ (2:1).
Всего Холанд провел за «Боруссию» 7 матчей во всех турнирах, где забил 10 мячей.
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