Диего СИМЕОНЕ: «Сегодня Атлетико был лучшей командой в мире»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0):

«У «Ливерпуля» были шансы. Они опасно атаковали. У них хорошие игроки на всех позициях. Моя команда стала выигрывать, когда мы выходили на поле через тоннель из подтрибунного помещения. Я видел, что игроки верят в успех. Мы видели прекрасную сторону футбола. Сегодня команда и болельщики были одним целым.

За все восемь лет, что я здесь работаю, мне не доводилось видеть таких болельщиков как сегодня. Это было по-настоящему эмоционально. Мы показали хорошую командную игру. Когда играешь так, как единое целое, можно достичь чего угодно.

Это не лучший вечер для нас – мы не взяли сегодня трофей. Но есть вечера, которые надолго остаются в памяти. Сегодня мы были лучшей командой в мире и победили. Но позади лишь один матч из двух. Победы придают сил, мы определенно хотим выигрывать. Сегодня мы добились важной победы для клуба.

Ренан Лоди показал на что он способен, он и раньше это показывал. Теперь ему надо продолжать это делать, не останавливаться. Уверен, что он еще не раз покажет себя в будущем».