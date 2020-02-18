БРЭДИ: «Свитолина не очень хорошо стартовала, я этим воспользовалась»

Американская теннисистка Дженнифер Брэди прокомментировала победу над Элиной Свитолиной в первом круге турнира в Дубае.
«Очевидно, что я уважаю всех своих соперниц, но не ставлю их выше себя. Я должна показывать свой лучший теннис против топ-теннисисток, чтобы одержать победу, и я фокусируюсь только на себе и своем плане на игру. Я выхожу на корт с верой в то, что смогу выиграть.
Возможно, Элина не очень хорошо стартовала в нашем матче и я этим воспользовалась, взяв инициативу в свои руки, и продолжала в том же духе. Я очень хорошо подавала на протяжении всего матча и агрессивно действовала на приёме. Думаю, с самого начала встречи она ощущала мое присутствие на корте», – сказала американка.
Напомним, Свитолина не смогла защитить прошлогодний полуфинал в Дубае и со следующей недели опустится на одну позицию в рейтинге WTA.
Источник — Большой теннис Украины
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