ПСЖ может купить Коутиньо

ПСЖ нацелился на полузащитнику «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

В данный момент бразилец играет на правах аренды за «Баварию», однако летом он может вернуться в состав каталонского клуба.

Игрока планирует подписать ПСЖ. «Барселона» может согласиться его продать за €80-90 миллионов.

В этом сезоне на счету Коутиньо 7 голов и 6 ассистов в 27-ми матчах за «Баварию».

Ранее сообщалось, что сам игрок хочет остаться в мюнхенском клубе.