ПСЖ может купить Коутиньо

ПСЖ нацелился на полузащитнику «Барселоны» Филиппе Коутиньо.
В данный момент бразилец играет на правах аренды за «Баварию», однако летом он может вернуться в состав каталонского клуба.
Игрока планирует подписать ПСЖ. «Барселона» может согласиться его продать за €80-90 миллионов.
В этом сезоне на счету Коутиньо 7 голов и 6 ассистов в 27-ми матчах за «Баварию».
Ранее сообщалось, что сам игрок хочет остаться в мюнхенском клубе.
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Источник — Todomercadoweb
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