Коутиньо хочет остаться в Баварии

27-летний бразильский атакующий полузащитник Филиппе Коутиньо, чей контракт принадлежит «Барселоне», хочет остаться в мюнхенской «Баварии», за которую выступает на правах аренды.

Коутиньо защищает цвета «Баварии» с начала текущего сезона. Всего футболист провел за немецкий клуб 27 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 8 результативных передач.

Клаусула Коутиньо составляет €130 миллионов. Но, если «Бавария» будет всерьез заинтересована в выкупе контракта игрока, «Барселона» может согласиться его продать и за €80-90 миллионов.