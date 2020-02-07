Барселона готова продать Коутиньо за €80-90 миллионов

Каталонская «Барселона» намерена продать 27-летнего бразильского атакующего полузащитника Филиппе Коутиньо.

Клаусула футболиста составляет €120 миллионов, но «Барселона» готова расстаться с игроком и за меньшую сумму. «Блаугранас» рассчитывают выручить за Филиппе €80-90 миллионов.

В текущем сезоне Коутиньо защищает цвета «Баварии» на правах аренды. Всего футболист провел за немецкий клуб 26 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 8 результативных передач.

Ранее стало известно, что «Бавария» не будет выкупать контракт Коутиньо у «Барселоны».