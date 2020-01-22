Бавария не собирается выкупать Коутиньо

Хавбек «Барселоны» Филиппе Коутиньо, который в данных момент на правах аренды играет за «Баварию», скорее всего, вернется в свой клуб.

Как отмечает Bild, игра бразильца не впечатлила руководство мюнхенского клуба, поэтому клуб не собирается выкупать футболиста по окончании аренды.

В нынешнем сезоне Коутиньо провел за «Баварию» 23 матча во всех турнирах, в которых забил 7 голов и сделал 5 ассистов.