Сетьен может вернуть Коутиньо в Барселону

Сегодня ночью Кике Сетьен был назначен на пост главного тренера «Барселоны».
Новый тренер «Барселоны» заинтересован в услугах Филиппе Коутиньо. Он планирует попросить руководство каталонцев вернуть Коутиньо из аренды в «Баварии».
В нынешнем сезоне Коутиньо провел за «Баварию» 22 матча во всех турнирах, в которых забил 7 голов и сделал 5 ассистов.
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Источник — Cadena Ser
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