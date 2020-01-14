Сетьен может вернуть Коутиньо в Барселону

Сегодня ночью Кике Сетьен был назначен на пост главного тренера «Барселоны».

Новый тренер «Барселоны» заинтересован в услугах Филиппе Коутиньо. Он планирует попросить руководство каталонцев вернуть Коутиньо из аренды в «Баварии».

В нынешнем сезоне Коутиньо провел за «Баварию» 22 матча во всех турнирах, в которых забил 7 голов и сделал 5 ассистов.

Ранее интерес к Коутиньо проявляли английские клубы.