Английские топ-клубы готовы побороться за Коутиньо

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо привлек внимание английских клубов.

Как сообщает Daily Express, футболиста попытаются купить «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм».

Отметим, что в данный момент игрок выступает на правах аренды за «Баварию». Мюнхенский клуб может оформить полноценный переход бразильца за 120 миллионов евро.

В этом сезоне Коутиньо провел 21 матч за «Баварию», забил 7 мячей и отдал 7 голевых передач.