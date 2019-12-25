Английские топ-клубы готовы побороться за Коутиньо

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо привлек внимание английских клубов.
Как сообщает Daily Express, футболиста попытаются купить «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм».
Отметим, что в данный момент игрок выступает на правах аренды за «Баварию». Мюнхенский клуб может оформить полноценный переход бразильца за 120 миллионов евро.
В этом сезоне Коутиньо провел 21 матч за «Баварию», забил 7 мячей и отдал 7 голевых передач.
Источник — Daily Express
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