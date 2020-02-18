Элина СВИТОЛИНА: «Не показала и 10 процентов того, на что способна»

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала поражение в первом круге турнира категории «Premier» в Дубае. Свитолина уступила 52-й ракетке мира Дженнифер Брэди.

«Очень тяжело сказать, что же произошло сегодня. Начала матч я неплохо, но затем все пошло под откос. Хотела бы я перестроиться лучше, в итоге все развалилось. Я всегда играла в Дубае хорошо, поэтому я еще больше расстроена. Очень трудно по горячим следам сказать, что случилось, и почему я сыграла именно так. Хотелось бы выступить здесь лучше, с этим местом связано столько хороших воспоминаний….

Я все еще пытаюсь понять, что же происходит, что же я должна сделать, чтобы улучшить игру. Мы много работаем, но по-видимому, что-то идет не так, я должна найти способ, как мне, для начала, выйти на прежний уровень. Сейчас у меня есть проблемы, возможно, ментального характера, может быть что-то еще.

Конечно, для Брэди было чуть проще — она сыграла здесь три матча, но для меня нет оправданий. Я должна была бороться, но этого не произошло, я не показала и 10 процентов от того, на что способна.

Это поражение не повлияет на мое турнирное расписание. На следующей неделе я выступлю в Дохе, затем турниры практически каждую неделю», - сказала Свитолина.

Отметим, что после этого турнира Свитолина снова опустится в рейтинге WTA.