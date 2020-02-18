Элина СВИТОЛИНА: «Не показала и 10 процентов того, на что способна»

Украинка уступила в первом круге турнира в Дубае

  • 18.02.2020 14:14
  • 1574 просмотра
  • 11 комментариев
Элина СВИТОЛИНА: «Не показала и 10 процентов того, на что способна»
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала поражение в первом круге турнира категории «Premier» в Дубае. Свитолина уступила 52-й ракетке мира Дженнифер Брэди.

 «Очень тяжело сказать, что же произошло сегодня. Начала матч я неплохо, но затем все пошло под откос. Хотела бы я перестроиться лучше, в итоге все развалилось. Я всегда играла в Дубае хорошо, поэтому я еще больше расстроена. Очень трудно по горячим следам сказать, что случилось, и почему я сыграла именно так. Хотелось бы выступить здесь лучше, с этим местом связано столько хороших воспоминаний….

Я все еще пытаюсь понять, что же происходит, что же я должна сделать, чтобы улучшить игру. Мы много работаем, но по-видимому, что-то идет не так, я должна найти способ, как мне, для начала, выйти на прежний уровень. Сейчас у меня есть проблемы, возможно, ментального характера, может быть что-то еще.

Конечно, для Брэди было чуть проще — она сыграла здесь три матча, но для меня нет оправданий. Я должна была бороться, но этого не произошло, я не показала и 10 процентов от  того, на что способна.

Это поражение не повлияет на мое турнирное расписание. На следующей неделе я выступлю в Дохе, затем турниры практически каждую неделю», - сказала Свитолина.

Отметим, что после этого турнира Свитолина снова опустится в рейтинге WTA.

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Теннисный Портал Украины

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    никовіліст
    online
      никовіліст, 18.02.2020 15:46
    0
    captain2009, 18.02.2020 15:12
    Элина, чтобы выйти из этого кризиса, тебе нужно сделать несколько вещей:
    - прежде всего самой иметь желание меняться;
    - выйти из полюбившейся тебе зоны комфорта;
    - сменить тренера;
    - пересмотреть свои взгляды на игру;
    - начать разбирать игры соперниц и работать над тактикой;
    - отрабатывать такие элементы игры, как подача, игру с лета, смену ритма;
    - снять с себя корону топ-игрока и спуститься на землю.
    в парашу не треба їздити, едину державну мову свої країни вивчити, додати українську у власний офіційний сайт. Бо ставлення фанів, як виявляється, має значення. Коли втратила повагу українців (не плутати з українькою ватою) - й гра розвалилася. Таку ж карму отримали: бидлотник Гоздік просрав все що мав, господипрости Усик чергову травму мозоку (й досі не назначений бій), а любитель "вежливого говна" Ломаченко скоріш за всі отримає на горіхи 30 травня.
    Ссылка
    NM16071
      NM16071, 18.02.2020 15:44
    -1
    DKTheBest2, 18.02.2020 14:48
    Похоже пик максимума у Элины уже позади.
    Все-равно достойная карьера.
    Не може пік так стрімко впасти. За кілька місяців. Є інші фактори. Надіюся, що Еліна хоче вийти на пік форми (фізичної, а фізика - це її зброя) на Олімпіаду. Побачимо. Підстав для її успіху на підсумковому(2018) теж було 0, а на фінал минулого 10%.
    Ссылка
    alekos59
      alekos59, 18.02.2020 15:15
    -4
    Вместо тенниса остался один пеннис .
    Ссылка
    captain2009
    online
      captain2009, 18.02.2020 15:12
    +3
    Элина, чтобы выйти из этого кризиса, тебе нужно сделать несколько вещей:
    - прежде всего самой иметь желание меняться;
    - выйти из полюбившейся тебе зоны комфорта;
    - сменить тренера;
    - пересмотреть свои взгляды на игру;
    - начать разбирать игры соперниц и работать над тактикой;
    - отрабатывать такие элементы игры, как подача, игру с лета, смену ритма;
    - снять с себя корону топ-игрока и спуститься на землю.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 18.02.2020 15:08
    +2
    увы походу сейчас Эля не способна на большее-даже не знаю на что ей Олимпиада-когда она в такой безобразной форме
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 18.02.2020 15:07
    +1
    Смешно
    Ссылка
    Semiramida
    online
      Semiramida, 18.02.2020 15:02
    -5
    Похже, что Элина уже не на что не способна!
    Ссылка
    OLEXANDER
      OLEXANDER, 18.02.2020 14:53
    0
    Така гра Світоліної була ще в матчі з Естонією, ядумав, що розслабилася, але бачу, що щось не так з грою Еліни.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 18.02.2020 14:48
    +1
    Похоже пик максимума у Элины уже позади.
    Все-равно достойная карьера.
    Ссылка
    Limb-Ur
      Limb-Ur, 18.02.2020 14:37
    -3
    В начале сбросить кг 4-5.
    Ссылка
    DICTATOR_UA
    online
      DICTATOR_UA , 18.02.2020 14:17
    +1
    тоді суперниця не показала і 5%
    Ссылка
    captain2009
    online
      captain2009, 18.02.2020 15:12
    +3
    Элина, чтобы выйти из этого кризиса, тебе нужно сделать несколько вещей:
    - прежде всего самой иметь желание меняться;
    - выйти из полюбившейся тебе зоны комфорта;
    - сменить тренера;
    - пересмотреть свои взгляды на игру;
    - начать разбирать игры соперниц и работать над тактикой;
    - отрабатывать такие элементы игры, как подача, игру с лета, смену ритма;
    - снять с себя корону топ-игрока и спуститься на землю.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 18.02.2020 15:08
    +2
    увы походу сейчас Эля не способна на большее-даже не знаю на что ей Олимпиада-когда она в такой безобразной форме
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 18.02.2020 15:07
    +1
    Смешно
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 18.02.2020 14:48
    +1
    Похоже пик максимума у Элины уже позади.
    Все-равно достойная карьера.
    Ссылка
    DICTATOR_UA
    online
      DICTATOR_UA , 18.02.2020 14:17
    +1
    тоді суперниця не показала і 5%
    Ссылка
    никовіліст
    online
      никовіліст, 18.02.2020 15:46
    0
    captain2009, 18.02.2020 15:12
    Элина, чтобы выйти из этого кризиса, тебе нужно сделать несколько вещей:
    - прежде всего самой иметь желание меняться;
    - выйти из полюбившейся тебе зоны комфорта;
    - сменить тренера;
    - пересмотреть свои взгляды на игру;
    - начать разбирать игры соперниц и работать над тактикой;
    - отрабатывать такие элементы игры, как подача, игру с лета, смену ритма;
    - снять с себя корону топ-игрока и спуститься на землю.
    в парашу не треба їздити, едину державну мову свої країни вивчити, додати українську у власний офіційний сайт. Бо ставлення фанів, як виявляється, має значення. Коли втратила повагу українців (не плутати з українькою ватою) - й гра розвалилася. Таку ж карму отримали: бидлотник Гоздік просрав все що мав, господипрости Усик чергову травму мозоку (й досі не назначений бій), а любитель "вежливого говна" Ломаченко скоріш за всі отримає на горіхи 30 травня.
    Ссылка
    OLEXANDER
      OLEXANDER, 18.02.2020 14:53
    0
    Така гра Світоліної була ще в матчі з Естонією, ядумав, що розслабилася, але бачу, що щось не так з грою Еліни.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности