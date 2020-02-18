Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов Аталанта — Валенсия

Первый поединок противостояния состоится в среду, 19-го февраля

  • 18.02.2020 14:02
  • 453 просмотра
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Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов Аталанта — Валенсия
© ФК Аталанта

В среду, 19-го февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором итальянская «Аталанта» примет испанскую «Валенсию».

Поединок пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

«Аталанта» — «Валенсия». Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

В прямом эфире поединок «Аталанта» — «Валенсия» покажет телеканал «Футбол 2».

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Аталанта» — «Валенсия».

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Источник — Sport.ua

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