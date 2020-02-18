В среду, 19-го февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором итальянская «Аталанта» примет испанскую «Валенсию».
Поединок пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
«Аталанта» — «Валенсия». Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
В прямом эфире поединок «Аталанта» — «Валенсия» покажет телеканал «Футбол 2».
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Аталанта» — «Валенсия».
Источник — Sport.ua
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