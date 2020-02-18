Бешикташ решил отказаться от взятия на работу Луческу из-за его возраста

74-летний румынский специалист мог стать спортивным директором клуба

  • 18.02.2020 12:51
  • 1258 просмотров
  • 1 комментарий
Бешикташ решил отказаться от взятия на работу Луческу из-за его возраста
© ФК Шахтер Донецк. Мирча Луческу

Руководство «Бешикташа» фактически приняло решение отказаться от взятия на работу Мирчи Луческу из-за его солидного возраста.

74-летний опытный румынский специалист некоторое время вел переговоры с турецким клубом о назначении на пост спортивного директора. Но в итоге стороны не пришли к согласию. Руководители клуба опасаются, что возраст Луческу вызовет трудности в плане долгосрочного планирования.

Однако руководство проголосует за этот вопрос в последний раз. Ожидается, что будет принято негативное решение для экс-наставника «Шахтера».

Кроме того, на горизонте возникло новое имя. «Бешикташ» может доверить реструктуризацию футбольной секции Мустафе Денизли. 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sabah

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 18.02.2020 13:18
    +1
    "отказаться от взятия на работу" - лихо завернули
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 18.02.2020 13:18
    +1
    "отказаться от взятия на работу" - лихо завернули
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности