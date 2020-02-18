Бешикташ решил отказаться от взятия на работу Луческу из-за его возраста

Руководство «Бешикташа» фактически приняло решение отказаться от взятия на работу Мирчи Луческу из-за его солидного возраста.

74-летний опытный румынский специалист некоторое время вел переговоры с турецким клубом о назначении на пост спортивного директора. Но в итоге стороны не пришли к согласию. Руководители клуба опасаются, что возраст Луческу вызовет трудности в плане долгосрочного планирования.

Однако руководство проголосует за этот вопрос в последний раз. Ожидается, что будет принято негативное решение для экс-наставника «Шахтера».

Кроме того, на горизонте возникло новое имя. «Бешикташ» может доверить реструктуризацию футбольной секции Мустафе Денизли.