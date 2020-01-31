Боссы Бешикташа хотят, чтоб Луческу выстроил в клубе систему, как в Шахтере

Руководство «Бешикташа» отправило делегацию в Румынию для ведения переговоров с экс-тренером «Шахтера» Мирчей Луческу. Стамбульцы предлагают 74-летнему специалисту занять пост спортивного директора клуба.

Отмечается, что изначально Луческу был скептически настроен относительно работы спортивным директором «Бешикташа», но после назначения на пост главного тренера команды Сергена Ялчина может передумать. Дело в том, что 47-летнего Ялчина Луческу прекрасно знает еще по тренерской работе в «Бешикташе», когда нынешний наставник стамбульцев был футболистом.

Главной задачей Луческу руководство «Бешикташа» видит привлечение молодых качественных игроков, которых можно было бы развивать, а затем выгодно перепродавать в топ-клубы Европы. Таким образом, в «Бешикташе» заинтересованы, чтобы Луческу помог выстроить в клубе такую же модель, как ему удалось ранее это сделать в «Шахтере».

После 19 туров в турецкой Суперлиге «Бешикташ» занимает лишь 7-е место, отставая от лидера турнира «Сивасспора» на 11 очков.