Луческу до понедельника определится по поводу работы в Бешикташе

Экс-тренер «Шахтера» может получить должность спортивного директора «черных орлов»

  • 08.02.2020 11:37
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Луческу до понедельника определится по поводу работы в Бешикташе
© Twitter. Мирча Луческу

Бывший главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу рассматривает предложение стать спортивным директором «Бешикташа».

74-летний румын уже получил приглашение посетить ближайший домашний матч «Бешикташа» против команды «Газишехир Газиантеп», который состоится сегодня, 8 февраля.

Ожидается, что после игры Луческу обговорит детали потенциального сотрудничества с президентом «Бешикташа» Ахметом Нур Чеби. Окончательное решение румынский специалист должен будет принять до понедельника.

В случае, если Луческу примет предложение о работе в «Бешикташе», его главными задачами будут вопросы реформирования клубной инфраструктуры, а также привлечения молодых и перспективных легионеров в команду с целью дальнейшей их выгодной перепродажи. В частности, ранее уже сообщалось, что боссы «черных орлов» хотели бы, чтобы Луческу выстроил в их клубе систему, как в «Шахтере».

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Источник — Ajansspor

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