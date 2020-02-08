Луческу до понедельника определится по поводу работы в Бешикташе

Бывший главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу рассматривает предложение стать спортивным директором «Бешикташа».

74-летний румын уже получил приглашение посетить ближайший домашний матч «Бешикташа» против команды «Газишехир Газиантеп», который состоится сегодня, 8 февраля.

Ожидается, что после игры Луческу обговорит детали потенциального сотрудничества с президентом «Бешикташа» Ахметом Нур Чеби. Окончательное решение румынский специалист должен будет принять до понедельника.

В случае, если Луческу примет предложение о работе в «Бешикташе», его главными задачами будут вопросы реформирования клубной инфраструктуры, а также привлечения молодых и перспективных легионеров в команду с целью дальнейшей их выгодной перепродажи. В частности, ранее уже сообщалось, что боссы «черных орлов» хотели бы, чтобы Луческу выстроил в их клубе систему, как в «Шахтере».