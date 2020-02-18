В среду, 19-го февраля, состоится матч 26-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Сити» примет «Вест Хэм».
Поединок пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.
«Манчестер Сити» – «Вест Хэм». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
В прямом эфире поединок «Манчестер Сити» – «Вест Хэм» покажет телеканал Setanta Sports.
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Источник — Sport.ua
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