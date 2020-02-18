Андрей ДЕМЧЕНКО: «Наша проблема — завершение атак»

Наставник «Металлиста 1925» прокомментировал ничью в товарищеском матче с «Горняк-Спортом» (2:2)

  • 18.02.2020 09:45
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Андрей ДЕМЧЕНКО: «Наша проблема — завершение атак»
© ФК Металлист 1925. Андрей Демченко

Главный тренер «Металлиста 1925» Андрей Демченко подвел итоги товарищеского матча с «Горняк-Спортом» (2:2).

«Хорошая команда, провели хороший спарринг. Сегодня у команды уже было другое движение, заметно, что уже появились силы в ногах. Содержание игры уже более-менее удовлетворительным, но завершающей фазе нужно уделить особое внимание. Имея столько голевых моментов, мы должны были в первом тайме забивать достаточное количество голов и решать судьбу матча. Но этого не произошло и забили уже нам. Есть, над чем работать, мы проведем анализ. Что касается второго тайма, то мне понравилась молодежь, как она двигались. Но наша проблема — завершение атак. Было много моментов, их нужно реализовывать и выигрывать матчи. То, что появилась сила в ногах, это хорошо, с позитивной точки зрения хочу отметить и содержание игры, а вот завершающая стадия пока не на должном уровне», — отметил Демченко.

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Источник — ФК Металлист 1925

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