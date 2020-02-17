Металлист 1925 сыграл вничью с Горняк-Спортом

Харьковский «Металлист 1925» провел очередной товарищеский матч в рамках подготовки ко второй части сезона. Харьковчане сыграли вничью с «Горняк-Спортом» (2:2).

«Горняк-Спорт» — «Металлист 1925» — 2:2

Голы: Батюшин 40, Лозовой 76 — Дерек 39, Ермоленко 48

«Горняк-Спорт»: Данкович (Ситников, 46), Моисеенко (Шопин 57), Карась, Белый (Черныш, 60), Дьяченко (игрок на просмотре, 46), Чередниченко (Герасимец 46), Чепелюк (Сорокин, 46), Батюшин (к) (Лозовой, 57), Хомченко (Твердохлеб 46), Збунь, Бойко (Белоус 66)

«Металлист 1925»: Сидоренко, Жук, Шершень, Цвиренко (игрок на просмотре, 42), Ченбай, Кольцов, Дехтяренко, Ямполь (к), Савин, игрок на просмотре, Дерек

«Металлист 1925» (2-й тайм): Дьяков, Ермошенко, игрок на просмотре (игрок на просмотре, 70), игрок на просмотре (игрок на просмотре, 85), Аних Чидера, игрок на просмотре, Лукас, Романов (к), Дмитренко, Коваленко, Ермоленко

Предупреждение: Бойко 30, Белый 34 — Цвиренко 22, Жук 32

Удаление: Цвиренко 42 (второе предупреждение, с правом замены)