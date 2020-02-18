ВИДЕО. Как фанаты Бурсаспора скандируют фамилию Селезнева

34-летний украинский форвард турецкого «Бурсаспора» Евгений Селезнев пользуется популярностью у местных болельщиков.

Видео, как фанаты «Бурсаспора» скандируют его фамилию в матче с «Демирспором» (2:1), Селезнев выложил в Instagram.

«Спасибо нашим сторонникам. Очень важные три очка. Никогда не сдавайся», — прокомментировал ролик Селезнев.

В матче с «Демирспором» Селезнев вышел в стартовом составе своей команды и отметился голом с пенальти на 37-й минуте встречи.

В текущем сезоне Селезнев провел за «Бурсаспор» 20 матчей во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал 2 результативные передачи.