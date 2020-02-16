ВИДЕО. Селезнев ударил ногой лежачего игрока, а затем забил победный гол

Лидер «зеленых крокодилов» провел яркий матч за «Бурсаспор»

  • 16.02.2020 21:23
  • 10345 просмотров
  • 7 комментариев
ВИДЕО. Селезнев ударил ногой лежачего игрока, а затем забил победный гол
© Twitter. Евгений Селезнев

Украинский нападающий турецкого «Бурсаспора» Евгений Селезнев провел яркий матч против «Адана Демирспору» (2:1) во втором дивизионе чемпионата Турции.

Селезнев вышел в стартовом составе своей команды. На 22-й минуте Евгений ударил ногой лежачего игрока и получил «горчичник». А на 37-й минуте украинец реализовал пенальти, сделав счет 2:0. Этот гол оказался победным гол для хозяев поля (соперник сумел отквитать только один мяч).

Украинский форвард, у которого в активе уже 7 голов в 16 матчах чемпионата (и 3 мяча в 4 поединках кубка), был заменен на 79-й минуте.

ВИДЕО. Селезнев ударил ногой лежачего игрока соперника (22 мин).

ВИДЕО. Селезнев забил пенальти, оказавшийся победным голом в матче (37 мин.)

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Источник — Sport.ua

(16 голосов)

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Комментарии
    JulikoB
      JulikoB, 16.02.2020 22:26
    0
    Виктор Иванов, 16.02.2020 22:09
    НеХ валяться под ногами. Победителей не судят.
    А если окажешься слабее, что делать будешь?
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 16.02.2020 22:21
    0
    Бывших кротов не бывает.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 16.02.2020 22:09
    -1
    НеХ валяться под ногами. Победителей не судят.
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 16.02.2020 22:02
    -1
    Бить ногами лежачего, этому его в шлаке научили
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
    RoNIkyo, 16.02.2020 21:58
    +1
    padlo95, 16.02.2020 21:37
    Так за удар прямая красная! Я думал только у нас так судят
    Там просто така техніка була, що суддя не зміг дати червону
    Ссылка
    padlo95
      padlo95, 16.02.2020 21:37
    +4
    Так за удар прямая красная! Я думал только у нас так судят
    Ссылка
    DidOk
      DidOk, 16.02.2020 21:26
    +4
    Сєля, так нізЗя !
    Ссылка
    padlo95
      padlo95, 16.02.2020 21:37
    +4
    Так за удар прямая красная! Я думал только у нас так судят
    Ссылка
    DidOk
      DidOk, 16.02.2020 21:26
    +4
    Сєля, так нізЗя !
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
    RoNIkyo, 16.02.2020 21:58
    +1
    padlo95, 16.02.2020 21:37
    Так за удар прямая красная! Я думал только у нас так судят
    Там просто така техніка була, що суддя не зміг дати червону
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 16.02.2020 22:26
    0
    Виктор Иванов, 16.02.2020 22:09
    НеХ валяться под ногами. Победителей не судят.
    А если окажешься слабее, что делать будешь?
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 16.02.2020 22:21
    0
    Бывших кротов не бывает.
    Ссылка
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