ВИДЕО. Селезнев ударил ногой лежачего игрока, а затем забил победный гол

Украинский нападающий турецкого «Бурсаспора» Евгений Селезнев провел яркий матч против «Адана Демирспору» (2:1) во втором дивизионе чемпионата Турции.

Селезнев вышел в стартовом составе своей команды. На 22-й минуте Евгений ударил ногой лежачего игрока и получил «горчичник». А на 37-й минуте украинец реализовал пенальти, сделав счет 2:0. Этот гол оказался победным гол для хозяев поля (соперник сумел отквитать только один мяч).

Украинский форвард, у которого в активе уже 7 голов в 16 матчах чемпионата (и 3 мяча в 4 поединках кубка), был заменен на 79-й минуте.

ВИДЕО. Селезнев ударил ногой лежачего игрока соперника (22 мин).

koray gençerler demirspor’u katletti! bu pozisyonda pozisyonu görmesine rağmen adil demirbağ’a tekme atan seleznyov’a kırmızı kart gösteremedi. pic.twitter.com/YZ46tU1g2s — adsvideo (@adsvideo2) February 16, 2020

ВИДЕО. Селезнев забил пенальти, оказавшийся победным голом в матче (37 мин.)