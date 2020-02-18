Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Играю за МЮ – за самый большой клуб в Англии, это мечта»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш после победы над «Челси» (2:0) положительно высказался о своем клубе.
«Я прекрасно себя чувствую, рад победе в сложном матче. Нам нужно было побеждать. Мы могли намного лучше действовать с мячом. «Челси» очень хорошо владеет им. Чувствую себя хорошо. Я играю за самый большой клуб в Англии, это мечта», - сказал Фернандеш.
Бруну Фернандеш перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» этой зимой. За МЮ он провел 2 матча в АПЛ и отдал 1 голевую передачу.
Источник — BBC
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