Гари НЕВИЛЛ: «Я думаю, что Ман Сити выиграет у УЕФА»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал решение УЕФА дисквалифицировать от «Манчестер Сити» еврокубков на два года за нарушение финансового фэйр-плей.

«Я думаю, что «Ман Сити» выиграет у УЕФА. Я не верю в УЕФА вообще. По сути они — безнадежная организация, которая просто применяет беспорядочные дисциплинарные санкции за разные вещи.

Ожидаю, что это дело застрянет в судах на некоторое время, но «Сити» победит в конце», - сказал Невилл.

Ранее стала известна сумма, которую потеряет «Ман Сити» из-за бана в Лиге чемпионов.