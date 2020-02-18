Гари НЕВИЛЛ: «Я думаю, что Ман Сити выиграет у УЕФА»

Английский эксперт высказался об исключении «горожан» из еврокубков

  • 18.02.2020 05:14
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Гари НЕВИЛЛ: «Я думаю, что Ман Сити выиграет у УЕФА»
© RFI. Гари Невилл

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал решение УЕФА дисквалифицировать от «Манчестер Сити» еврокубков на два года за нарушение финансового фэйр-плей.

«Я думаю, что «Ман Сити» выиграет у УЕФА. Я не верю в УЕФА вообще. По сути они — безнадежная организация, которая просто применяет беспорядочные дисциплинарные санкции за разные вещи.

Ожидаю, что это дело застрянет в судах на некоторое время, но «Сити» победит в конце», - сказал Невилл.

Ранее стала известна сумма, которую потеряет «Ман Сити» из-за бана в Лиге чемпионов.

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Источник — Sky Sports

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