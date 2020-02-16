Стала известна сумма, которую потеряет Ман Сити из-за бана в Лиге чемпионов

Финансовые аналитики подсчитали убытки, которые постигнут «Манчестер Сити» в случае, если решение УЕФА о 2-летней дисквалификации клуба в еврокубках не будет отменено Спортивным арбитражным судом.

В последнем финансовом отчете «Манчестер Сити» отрапортовал, что в сезоне-2018/19 получил доход в 535 миллионов фунтов, а клубная прибыль составила всего 10,1 миллионов фунтов.

При этом, около 100 миллионов фунтов «горожане» получили за участие в Лиге чемпионов. Их потеря будет означать, что в следующем сезоне, если сохранятся базовые финансовые тенденции, у «Манчестер Сити» будет не прибыль, а убытки на сумму около 90 миллионов фунтов.

Таким образом, двухлетнее отстранение от Лиги чемпионов лишит «горожан» возможности заработать порядка 200 миллионов фунтов. С учетом необходимости выполнения норм финансового фэйр-плей, «Манчестер Сити» придется существенно ограничивать статью клубных расходов. Вероятнее всего, речь пойдет о сокращении заработной платы за счет продажи ключевых исполнителей, так как на эту статью расходов в минувшем сезоне у «горожан» ушло 315 миллионов фунтов.

Читайте также: Дисквалификация Манчестер Сити может оздоровить европейский футбол