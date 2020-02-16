Стала известна сумма, которую потеряет Ман Сити из-за бана в Лиге чемпионов

Казна «горожан» недополучит под 100 миллионов фунтов ежегодно

  • 16.02.2020 18:35
  • 4365 просмотров
  • 3 комментария
Стала известна сумма, которую потеряет Ман Сити из-за бана в Лиге чемпионов
© ФК Манчестер Сити

Финансовые аналитики подсчитали убытки, которые постигнут «Манчестер Сити» в случае, если решение УЕФА о 2-летней дисквалификации клуба в еврокубках не будет отменено Спортивным арбитражным судом.

В последнем финансовом отчете «Манчестер Сити» отрапортовал, что в сезоне-2018/19 получил доход в 535 миллионов фунтов, а клубная прибыль составила всего 10,1 миллионов фунтов.

При этом, около 100 миллионов фунтов «горожане» получили за участие в Лиге чемпионов. Их потеря будет означать, что в следующем сезоне, если сохранятся базовые финансовые тенденции, у «Манчестер Сити» будет не прибыль, а убытки на сумму около 90 миллионов фунтов.

Таким образом, двухлетнее отстранение от Лиги чемпионов лишит «горожан» возможности заработать порядка 200 миллионов фунтов. С учетом необходимости выполнения норм финансового фэйр-плей, «Манчестер Сити» придется существенно ограничивать статью клубных расходов. Вероятнее всего, речь пойдет о сокращении заработной платы за счет продажи ключевых исполнителей, так как на эту статью расходов в минувшем сезоне у «горожан» ушло 315 миллионов фунтов.

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Источник — Daily Mail

(18 голосов)

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Комментарии
    n.tkach
      n.tkach, 16.02.2020 19:20
    0
    За Стерлинга «Реал» готов выложить €180 миллионов. Переживут если Гвардиола не попросит откат.
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 16.02.2020 18:53
    +2
    Oleksandr Melnychuk, 16.02.2020 18:49
    Хто хотів щоб Зіна заграв на своїй позиції?))) Тепер буде мати можливість....
    Он теперь, вообще, может стать лидером, и самым дорогим игроком команды
    Ссылка
    Oleksandr Melnychuk
    online
      Oleksandr Melnychuk, 16.02.2020 18:49
    +4
    Хто хотів щоб Зіна заграв на своїй позиції?))) Тепер буде мати можливість....
    Ссылка
    Oleksandr Melnychuk
    online
      Oleksandr Melnychuk, 16.02.2020 18:49
    +4
    Хто хотів щоб Зіна заграв на своїй позиції?))) Тепер буде мати можливість....
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 16.02.2020 18:53
    +2
    Oleksandr Melnychuk, 16.02.2020 18:49
    Хто хотів щоб Зіна заграв на своїй позиції?))) Тепер буде мати можливість....
    Он теперь, вообще, может стать лидером, и самым дорогим игроком команды
    Ссылка
    n.tkach
    online
      n.tkach, 16.02.2020 19:20
    0
    За Стерлинга «Реал» готов выложить €180 миллионов. Переживут если Гвардиола не попросит откат.
    Ссылка
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