Во вторник, 18-го февраля, состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Атлетико» будет принимать «Ливерпуль».
Поединок пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
«Атлетико» – «Ливерпуль». Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
В прямом эфире поединок «Атлетико» – «Ливерпуль» покажет телеканал Футбол 1.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Атлетико» – «Ливерпуль».
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Источник — Sport.ua
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