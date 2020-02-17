Блохин о Милевском: «Поискать к нему подход? Там было без шансов»

В сезоне 2012/13 Блохин за пропуск тренировки перевел Милевского в дубль.

«Идет тренировка в 11 утра, а человек в три часа дня приходит на базу. Я даже не хотел с ним разговаривать – мне уже доложили, что произошло. Поискать подход к нему? Там без шансов было. Если его выгоняли Семин, Газзаев. За пьянку в дубль переводили? Переводили. Можешь пить, гулять, но приходи в 11 и умирай на тренировке – тогда я забуду. А приходить в три – пусть гуляет в клубе в другом месте. Но я не хочу обсуждать Милевского – слишком много чести. Был бы он обладателем Золотого мяча, может, я бы его и обсуждал.

Когда Милевский и Алиев пришли молодыми и играли, то нет вопросов. Хотя нарушения режима были еще в молодежке. Но тогда по молодости это списывалось. Но так себя запускать – это невозможно. Если ты уважаешь себя, то должен был поддерживать. Может, он сейчас поменял свое мнение. Дай Бог», - сказал Блохин.

Олег Блохин возглавлял «Динамо» с 2012 по 2014-й год. С Милевским он работал в сезоне 2012/13. После перевода в дубль Милевский дождался окончания контракта и в сентябре 2013 года на правах свободного агента перешел в «Газиантепспор».

Ранее Блохин рассказал, почему провалился в «Динамо».