Блохин о Милевском: «Поискать к нему подход? Там было без шансов»

Экс-наставник «Динамо» - о том, как выгнал из команды Артема Милевского

  • 17.02.2020 17:12
  • 10218 просмотров
  • 9 комментариев
Блохин о Милевском: «Поискать к нему подход? Там было без шансов»
© ФК Динамо. Олег Блохин

В сезоне 2012/13 Блохин за пропуск тренировки перевел Милевского в дубль.

«Идет тренировка в 11 утра, а человек в три часа дня приходит на базу. Я даже не хотел с ним разговаривать – мне уже доложили, что произошло. Поискать подход к нему? Там без шансов было. Если его выгоняли Семин, Газзаев. За пьянку в дубль переводили? Переводили. Можешь пить, гулять, но приходи в 11 и умирай на тренировке – тогда я забуду. А приходить в три – пусть гуляет в клубе в другом месте. Но я не хочу обсуждать Милевского – слишком много чести. Был бы он обладателем Золотого мяча, может, я бы его и обсуждал.

Когда Милевский и Алиев пришли молодыми и играли, то нет вопросов. Хотя нарушения режима были еще в молодежке. Но тогда по молодости это списывалось. Но так себя запускать – это невозможно. Если ты уважаешь себя, то должен был поддерживать. Может, он сейчас поменял свое мнение. Дай Бог», - сказал Блохин.

Олег Блохин возглавлял «Динамо» с 2012 по 2014-й год. С Милевским он работал в сезоне 2012/13. После перевода в дубль Милевский дождался окончания контракта и в сентябре 2013 года на правах свободного агента перешел в «Газиантепспор».

Ранее Блохин рассказал, почему провалился в «Динамо».

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Источник — ТаТоТаке

(4 голоса)

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Комментарии
    Billy Milligan
    online
      Billy Milligan, 17.02.2020 19:22
    +1
    umnuy, 17.02.2020 18:45
    Не спорю,4 место был позор конечно но я к тому что миля был уже сбитый летчик по сути когда в халате вышивал
    6ть голов в 18 матчах, при 12 Ярмоленко в 28, 12 Идейе в 27 и Шевченко 6 в 16. Как то не тянул он на сбитого, по сравнению с форвардами Динамо того времени.

    .
    Ссылка
    VVV
    online
    VVV, 17.02.2020 19:22
    +2
    «Якби він обігрував чотирьох баварців,тому можна було б його обговорювати».. Міля тут винен - без питань.Але якщо ти поважаєш себе і команду,то повинен залишити тренерське крісло при жахливих результатах і жалюгідній грі,а не вчепитись зубами в жирний контракт і розказувати потім що тобі дали замало часу..
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    BekXan
      BekXan, 17.02.2020 19:00
    +3
    Но я не хочу обсуждать Милевского – слишком много чести. Был бы он обладателем Золотого мяча, может, я бы его и обсуждал.
    Вот это д@рьмо у Блохина которое в нём есть и живёт! Я мега ,а вы говно ! Корона к башке прибита наглухо.По этому после Греции он угробил все команды.Считал всех ниже своего достоинства.
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    umnuy
    online
      umnuy, 17.02.2020 18:45
    +1
    Billy Milligan, 17.02.2020 18:08
    Молодой понторез схлестнулся с старым понторезом. А после команда старого понтореза била антирекорды клуба.
    Не спорю,4 место был позор конечно но я к тому что миля был уже сбитый летчик по сути когда в халате вышивал
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    Billy Milligan
    online
      Billy Milligan, 17.02.2020 18:08
    -4
    Молодой понторез схлестнулся с старым понторезом. А после команда старого понтореза била антирекорды клуба.
    Ссылка
    Billy Milligan
    online
      Billy Milligan, 17.02.2020 17:58
    -7
    umnuy, 17.02.2020 17:26
    по правде говоря после киева миля ничего не показал-значит владимирович прав.....да при сёмене они веерили,спасибо за спартак но водка порбедила.Недавно миля выложил в ютюб видос с алиевым в клубе когда был в киеве недавно....саня конечно вообще хроном стал
    Как будто бы сам "владимирович" что то показал в Динамо. Что бы это значило? Что Миля был прав, не?
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    Geniyfootball1985
    online
      Geniyfootball1985, 17.02.2020 17:54
    +1
    Там не только бухло,а и наркота была с юношей,как они попали в интернат на базу Динамо,Паша Яковенко был тренером тогда,это 2000 год был, помню это время...
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 17.02.2020 17:51
    +8
    Тут Блохіна підтримую.
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    umnuy
    online
      umnuy, 17.02.2020 17:26
    +5
    по правде говоря после киева миля ничего не показал-значит владимирович прав.....да при сёмене они веерили,спасибо за спартак но водка порбедила.Недавно миля выложил в ютюб видос с алиевым в клубе когда был в киеве недавно....саня конечно вообще хроном стал
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 17.02.2020 17:51
    +8
    Тут Блохіна підтримую.
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 17.02.2020 17:26
    +5
    по правде говоря после киева миля ничего не показал-значит владимирович прав.....да при сёмене они веерили,спасибо за спартак но водка порбедила.Недавно миля выложил в ютюб видос с алиевым в клубе когда был в киеве недавно....саня конечно вообще хроном стал
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 17.02.2020 19:00
    +3
    Но я не хочу обсуждать Милевского – слишком много чести. Был бы он обладателем Золотого мяча, может, я бы его и обсуждал.
    Вот это д@рьмо у Блохина которое в нём есть и живёт! Я мега ,а вы говно ! Корона к башке прибита наглухо.По этому после Греции он угробил все команды.Считал всех ниже своего достоинства.
    Ссылка
    VVV
    online
    VVV, 17.02.2020 19:22
    +2
    «Якби він обігрував чотирьох баварців,тому можна було б його обговорювати».. Міля тут винен - без питань.Але якщо ти поважаєш себе і команду,то повинен залишити тренерське крісло при жахливих результатах і жалюгідній грі,а не вчепитись зубами в жирний контракт і розказувати потім що тобі дали замало часу..
    Ссылка
    Billy Milligan
    online
      Billy Milligan, 17.02.2020 19:22
    +1
    umnuy, 17.02.2020 18:45
    Не спорю,4 место был позор конечно но я к тому что миля был уже сбитый летчик по сути когда в халате вышивал
    6ть голов в 18 матчах, при 12 Ярмоленко в 28, 12 Идейе в 27 и Шевченко 6 в 16. Как то не тянул он на сбитого, по сравнению с форвардами Динамо того времени.

    .
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 17.02.2020 18:45
    +1
    Billy Milligan, 17.02.2020 18:08
    Молодой понторез схлестнулся с старым понторезом. А после команда старого понтореза била антирекорды клуба.
    Не спорю,4 место был позор конечно но я к тому что миля был уже сбитый летчик по сути когда в халате вышивал
    Ссылка
    Geniyfootball1985
    online
      Geniyfootball1985, 17.02.2020 17:54
    +1
    Там не только бухло,а и наркота была с юношей,как они попали в интернат на базу Динамо,Паша Яковенко был тренером тогда,это 2000 год был, помню это время...
    Ссылка
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