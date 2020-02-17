Блохин о Милевском: «Поискать к нему подход? Там было без шансов»

В сезоне 2012/13 Блохин за пропуск тренировки перевел Милевского в дубль.
«Идет тренировка в 11 утра, а человек в три часа дня приходит на базу. Я даже не хотел с ним разговаривать – мне уже доложили, что произошло. Поискать подход к нему? Там без шансов было. Если его выгоняли Семин, Газзаев. За пьянку в дубль переводили? Переводили. Можешь пить, гулять, но приходи в 11 и умирай на тренировке – тогда я забуду. А приходить в три – пусть гуляет в клубе в другом месте. Но я не хочу обсуждать Милевского – слишком много чести. Был бы он обладателем Золотого мяча, может, я бы его и обсуждал.
Когда Милевский и Алиев пришли молодыми и играли, то нет вопросов. Хотя нарушения режима были еще в молодежке. Но тогда по молодости это списывалось. Но так себя запускать – это невозможно. Если ты уважаешь себя, то должен был поддерживать. Может, он сейчас поменял свое мнение. Дай Бог», - сказал Блохин.
Олег Блохин возглавлял «Динамо» с 2012 по 2014-й год. С Милевским он работал в сезоне 2012/13. После перевода в дубль Милевский дождался окончания контракта и в сентябре 2013 года на правах свободного агента перешел в «Газиантепспор».
Ранее Блохин рассказал, почему провалился в «Динамо».
Источник — ТаТоТаке
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Вот это д@рьмо у Блохина которое в нём есть и живёт! Я мега ,а вы говно ! Корона к башке прибита наглухо.По этому после Греции он угробил все команды.Считал всех ниже своего достоинства.
Вот это д@рьмо у Блохина которое в нём есть и живёт! Я мега ,а вы говно ! Корона к башке прибита наглухо.По этому после Греции он угробил все команды.Считал всех ниже своего достоинства.
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