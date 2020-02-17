Олег БЛОХИН: «Мне в Динамо не хватило времени»

«Динамо» Киев при тренере Олеге Блохине провально провело сезон 2013/14, финишировав только на 4-м месте чемпионата Украины.

Сам наставник считает, что ему не дали должного количества времени для работы.

«Угробил «Динамо»? Это говорят, что я угробил. Почему не получилось - у меня не хватило времени. Команда опускалась на 3-4-е место? Команда не может постоянно быть на одном уровне. «Реал» опускался? Опускался. «Манчестер Юнайтед» - опускался».

«Второе. Сколько игроков мы купили? И это хорошие игроки. И давайте посчитаем, за сколько их потом продали. Клуб в плюсе. Как говорил Лобановский, от двух до трех лет нужно на строительство команды. Мне не хватило времени. Я понимал, что «Динамо» должно быть первым, но сперва нужно расчистить, поэтому не хватило времени».

«Проблема с легионерами? Так мне что, целоваться с ними? Что касается английского языка, то на нем мало кто говорил в команде. Ленс, может, Кранчар. Проблема не в этом. Проблема в том, что ты трогаешь иностранца, то он потом сидит с менеджером у Суркиса», - сказал Блохин.

Наставник был уволен весной 2014 года и с тех пор к тренерской работе не возвращался.