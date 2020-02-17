Джеррард нацелился на титул АПЛ-2014. Ждет решение по Ман Сити

На фоне скандала с дисквалификацией «Манчестер Сити» из еврокубков на два сезона появились новости о том, что команда может лишиться и своих титулов в АПЛ.

Так как клуб, по мнению УЕФА, нарушал правила финансового фэйр плэй с 2012 года, то руководство АПЛ может лишить команду всех титулов, в том числе чемпионства в 2014 году.

«Ливерпуль» сезон 2013/14 завершил на 2-м месте, а легенда клуба Стивен Джеррард, который сейчас тренирует «Рейнджерс», явно не против такого развития событий.

«Посмотрим, что будет дальше. УЕФА свое жесткое решение вынес. Теперь дело за АПЛ. Посмотрим, будут ли он действовать в этом направлении».

«По очевидным причинам мне это действительно интересно, но комментировать ситуацию больше не буду. «Манчестер Сити» был чемпионом, и посмотрим, что сделает АПЛ», - заявил Джеррард.

«Ливерпуль» в эру АПЛ не выигрывал чемпионский титул.