Джеррард нацелился на титул АПЛ-2014. Ждет решение по Ман Сити

Легенда «Ливерпуля» ждет новостей о том, что «Сити» может потерять титул

  • 17.02.2020 15:33
  • 1927 просмотров
  • 1 комментарий
Джеррард нацелился на титул АПЛ-2014. Ждет решение по Ман Сити
© Skysports.com

На фоне скандала с дисквалификацией «Манчестер Сити» из еврокубков на два сезона появились новости о том, что команда может лишиться и своих титулов в АПЛ.

Так как клуб, по мнению УЕФА, нарушал правила финансового фэйр плэй с 2012 года, то руководство АПЛ может лишить команду всех титулов, в том числе чемпионства в 2014 году.

«Ливерпуль» сезон 2013/14 завершил на 2-м месте, а легенда клуба Стивен Джеррард, который сейчас тренирует «Рейнджерс», явно не против такого развития событий.

«Посмотрим, что будет дальше. УЕФА свое жесткое решение вынес. Теперь дело за АПЛ. Посмотрим, будут ли он действовать в этом направлении».

«По очевидным причинам мне это действительно интересно, но комментировать ситуацию больше не буду. «Манчестер Сити» был чемпионом, и посмотрим, что сделает АПЛ», - заявил Джеррард.

«Ливерпуль» в эру АПЛ не выигрывал чемпионский титул.

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Источник — Sky Sports

(6 голосов)

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Комментарии
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 17.02.2020 16:42
    -1
    Надеюсь на неправильный перевод... Не смотря на то что никогда не топил за Ливер Стиви всегда был уважаем как игрок, капитан и человек. Конечно я понимаю что свой ляп и гол Демба Ба он видел не раз ночью в кошмарах, но не хотелось бы думать что ему действительно нужно ТАКОЕ чемпионство...
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