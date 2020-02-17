Днепр-1 – Динамо Батуми – 2:1. Видео голов и обзор матча

«Днепр-1» завершил второй зимний учебно-тренировочный сбор в Турции. Команда Дмитрия Михайленко одержала победу над грузинским «Динамо» из Батуми со счетом 2:1.
Зимние сборы клубов УПЛ-2020: расписание и результаты контрольных матчей
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Источник — Sport.ua
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