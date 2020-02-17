ГВАРДИОЛА: «Теперь должны доказать, что Ман Сити – это не деньги, а талант»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал решение УЕФА дисквалифицировать клуб от еврокубков на два года за нарушение финансового фэйр-плей.

«Сейчас мы, как никогда ранее, должны всем доказать, что «Манчестер Сити» - это не деньги, а талант. Если УЕФА нас не любит, к черту, мы покажем им», - сказал Гвардиола.

Ранее сообщалось, что Гвардиола останется в «Манчестер Сити», несмотря на еврокубковый бан.