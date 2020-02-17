ГВАРДИОЛА: «Теперь должны доказать, что Ман Сити – это не деньги, а талант»

Тренер «горожан» высказался о еврокубковом бане клубе

  • 17.02.2020 11:58
  • 1465 просмотров
  • 4 комментария
ГВАРДИОЛА: «Теперь должны доказать, что Ман Сити – это не деньги, а талант»
© Skysports.com. Хосеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал решение УЕФА дисквалифицировать клуб от еврокубков на два года за нарушение финансового фэйр-плей.

«Сейчас мы, как никогда ранее, должны всем доказать, что «Манчестер Сити» - это не деньги, а талант. Если УЕФА нас не любит, к черту, мы покажем им», - сказал Гвардиола.

Ранее сообщалось, что Гвардиола останется в «Манчестер Сити», несмотря на еврокубковый бан.

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Источник — The Athletic

(5 голосов)

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Комментарии
    pike1
    online
      pike1, 17.02.2020 12:30
    0
    Талант, який дорого коштує
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 17.02.2020 12:21
    +2
    Одна жизнь,одна любовь, УЕФА любит деньги . И это уже не кто не изменит!
    Ссылка
    КуцТВ
      КуцТВ, 17.02.2020 12:07
    +2
    А с чего УЕФА должны любить Ман Сити? УЕФА любят деньги вообще-то.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.02.2020 12:04
    -4
    В смысле не любит??
    Значит нарушать можно. Да Пэп???
    Так попробуй без бабок как Лацио идти в ногу с лидером в чемпе???
    Ах даа ты же никогда не тренировал клуб обычный. Тебе не понять.
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    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 17.02.2020 12:21
    +2
    Одна жизнь,одна любовь, УЕФА любит деньги . И это уже не кто не изменит!
    Ссылка
    КуцТВ
      КуцТВ, 17.02.2020 12:07
    +2
    А с чего УЕФА должны любить Ман Сити? УЕФА любят деньги вообще-то.
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 17.02.2020 12:30
    0
    Талант, який дорого коштує
    Ссылка
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