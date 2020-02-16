Гвардиола останется в Манчестер Сити, несмотря на еврокубковый бан

Испанский специалист не собирается уходить из английского клуба

  • 16.02.2020 15:18
  • 3131 просмотр
  • 1 комментарий
Гвардиола останется в Манчестер Сити, несмотря на еврокубковый бан
© ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола не покинет свой пост, несмотря на дисквалификацию «горожан» из еврокубков на два сезона за несоблюдение правил финансового фэйр-плей.

Ожидалось, что Гвардиола вместе с несколькими ключевыми игроками покинет «Манчестер Сити» по завершении текущего сезона, но специалист не спешит делать такой шаг. Как минимум, Гвардиола хочет до конца отработать свой контракт, рассчитанный до лета 2021-го года.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» может быть лишен чемпионского титула, завоеванного по итогам сезона 2013/2014.

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Источник — Sport.es

(14 голосов)

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Комментарии
    Panama2830
    online
      Panama2830, 16.02.2020 16:48
    0
    У його значіть свій пріоритет в житті...
    Ссылка
    Panama2830
    online
      Panama2830, 16.02.2020 16:48
    0
    У його значіть свій пріоритет в житті...
    Ссылка
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