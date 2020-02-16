Гвардиола останется в Манчестер Сити, несмотря на еврокубковый бан

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола не покинет свой пост, несмотря на дисквалификацию «горожан» из еврокубков на два сезона за несоблюдение правил финансового фэйр-плей.

Ожидалось, что Гвардиола вместе с несколькими ключевыми игроками покинет «Манчестер Сити» по завершении текущего сезона, но специалист не спешит делать такой шаг. Как минимум, Гвардиола хочет до конца отработать свой контракт, рассчитанный до лета 2021-го года.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» может быть лишен чемпионского титула, завоеванного по итогам сезона 2013/2014.