Гвардиола останется в Манчестер Сити, несмотря на еврокубковый бан

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола не покинет свой пост, несмотря на дисквалификацию «горожан» из еврокубков на два сезона за несоблюдение правил финансового фэйр-плей.
Ожидалось, что Гвардиола вместе с несколькими ключевыми игроками покинет «Манчестер Сити» по завершении текущего сезона, но специалист не спешит делать такой шаг. Как минимум, Гвардиола хочет до конца отработать свой контракт, рассчитанный до лета 2021-го года.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» может быть лишен чемпионского титула, завоеванного по итогам сезона 2013/2014.
Источник — Sport.es
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