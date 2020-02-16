Луис СУАРЕС: «Барселона ничего не выиграет, она не бежит и не думает»

Легенда «Барселоны» и обладатель Золотого мяча-1960 Луис Суарес Мирамонтес недоволен игрой команды в нынешнем сезоне:
«Эта команда не бежит и не думает. У нее нет сердца, нет агрессии. У нее нет ничего, кроме одного игрока, у которого все это есть. Должен сказать, что мне очень, очень, очень горько из-за этого.
Эта команда ничего не выиграет в этом году. Мне очень горько. Если так и будет продолжаться, или ситуация радикально не изменится, то ничего не поделать».
Вчера «Барселона» в 24-м туре Ла Лиги обыграла «Хетафе» 2:1.
Источник — Sport.es
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